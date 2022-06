Orelsan et Bigflo et Oli : où en sont-ils aujourd'hui ?

On attend toujours la collab' !

BigFlo et Oli et Orelsan sont des artistes particulièrement appréciés par les fans de rap français. Après une période de flottement, quand Orel' a refusé un feat au groupe toulousain qui l'a particulièrement mal pris au point d'en parler dans des morceaux, ils entretiennent aujourd'hui une très bonne relation. Toutefois, il reste une interrogation encore non résolue pour tous leurs fans qui ne perdent pas espoir : “Y aura-t-il réellement un featuring entre Bigflo et Oli et Orelsan ?” En plein promo pour leur nouvel album, les deux frères ont répondu à cette question.

Il y a près de cinq ans, ils avaient parlé d’une potentielle collaboration avec l’artiste originaire de Caen qu’ils apprécient énormément. Nous sommes en 2022 et aucun feat n’a été enregistré jusqu'à présent. La raison de cette absence de duo, toujours très largement attendu par leurs fans respectifs, vient du refus originel de collaborer d'Orelsan.

Récemment BigFlo et Oli ont décidé de revenir sur ce refus qui reste un moment fort de leur carrière. C’est donc avec du recul que le duo a accepté d'évoquer le sujet pour Interlude. Dans une interview récemment publiée, Ils se sont confiés sur différents aspects de leurs vies dont leur relation avec Orelsan et ont évoqué le featuring en avouant que le fait que les gens en parlent encore aujourd'hui, et toujours autant, était en réalité une bonne chose.

"J’aime le délire que c’est en train de créer. Il y a un peu une mythologie autour de ce truc. Il y a des petites phrases à droite, à gauche. Avec Orel’, les relations elles sont vraiment au top, plus que jamais en ce moment. Et au final, en tant que fan, c’est presque une fierté, parce que je trouve que ça a créé un truc à part. Soit il n’aura jamais lieu, et ça devient un peu un truc mythique, soit un jour il a lieu, et là on casse tout. Au début, en vrai, je n’aimais pas, mais final j’aime bien l’histoire que ça a créé."

L'idée est donc toujours là, reste à savoir si elle sera réalisée un jour ou l'autre...