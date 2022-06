Booba encensé par Bigflo et Oli

Bigflo et Oli rendent hommage à Booba sur leur dernier album. Le Duc leur a répondu.

En pleine promotion de leur dernier album "Les autres c'est nous" qui sortira le 24 juin, Bigflo et Oli se sont confié lors d'une interview pour QG sur leur son "Booba", single dédié au rappeur du même nom et présent dans leur nouveau projet. C'est après l'écoute du son "Leo Messi" de Booba que les deux frères lancent le sujet et encense le Duc. Bigflo déclare d'ailleurs directement :

"Contrairement à ce que Bigflo & Oli pourraient laisser penser, on est des énormes fans de Booba, depuis très très longtemps. Booba il m’a même aidé en tant que jeune homme quand j’étais ado, j’avais des problèmes avec mon physique, je ne me trouvais pas beau, j’avais vraiment un problème de manque de confiance. Et je sais que quand j’écoutais du Booba ça me donnait une optique, ça me donnait envie de réussir aussi, un truc de confiance en soi, de dépassement de moi-même."

Pour le duo, Booba reste un vrai exemple de réussite et de motivation et a été un de leur pilier lorsqu'ils étaient jeunes et lorsqu'ils ont débuté dans le rap comme le déclare Oli.

"Quoi qu’on en dise je pense que si t’es fan de rap français tu ne peux pas ne pas dire que Booba n’est dans le top 3, et il est pas troisième tu vois. Booba est un artiste qui nous a influencés et c’était aussi la possibilité de faire un gros morceau rap."

Et évidemment, ces déclarations et cet hommage sont très vite arrivés aux oreilles du rappeur originaire de Boulogne. Habitué la plupart du temps aux clashs, Booba a apprécié et remercié le duo français pour leurs paroles en postant une photo de lui avec les Toulousains en story sur Instagram.