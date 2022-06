Bigflo & Oli sont des ''Bons élèves'' et MC Solaar valide !

Découvrez le dernier clip de Bigflo & Oli : "Bons élèves" Ft. MC Solaar, extrait de "Les autres c’est nous" prévu ce 24 juin.

Les deux rappeurs toulousains sont bientôt de retour avec leur nouvel album "Les autres c’est nous". Prévu ce 24 juin, l’album dévoilera 21 morceaux et des collaborations étonnantes comme avec Leto, Francis Cabrel, Tayc, Julien Doré, Russ, Olympe Chabert et MC Solaar !

À quelques jours de la sortie de ce nouvel album, Bigflo et Oli continuent de le teaser en révélant un tout nouveau morceau et son clip. Intitulé "Bons élèves", les deux frères ont fait appel à MC Solaar pour performer à leur côté. On vous laisse découvrir ça sans plus tarder !