Bigflo et Oli valident Gazo

Quelques jours avant la sortie de leur quatrième album, le duo de rappeurs toulousains était invité dans les locaux de GQ France pour le “Versus Rap”. Une interview durant laquelle Bigflo et Oli se sont frottés à une playlist consacrée au rap français, avec au menu : Shay, Médine, Booba, Soso Maness, Gazo et Naps.

Les deux frères Ordonez ont donné leurs avis sur chacun de ces artistes mais c’est leur réponse autour de Gazo qui a particulièrement retenu l’attention des fans de rap français. Pour les deux rappeurs originaires de la ville rose, Gazo est incontestablement le rappeur porteur du courant de la drill en France. Ils l’affirment l’un après l’autre dans un passage d’une trentaine de secondes de leur interview, qui a été extrait par le compte “Encore du rap” sur Twitter.

Bigflo&Oli ont donné leur avis sur Gazo et sur la drill de façon plus générale, je trouve ça assez pertinent et intéressant donc je vous mets un extrait pic.twitter.com/Mqq1QD0XHi

Pour Oli, Gazo n’est pas qu’un seul effet de mode. C’est un véritable artiste.

“On aurait pu croire que c’était juste un effet de mode dans le rap comme on en a beaucoup vu. Tu vois, y’a eu des mecs qui ont pété et redescendus d’un coup mais lui t’sais maintenant il a aussi cette dimension, moi qui connais moins que Flo, tu vois il a des gros sons avec des super mélo, moi je pensais que c’était que rap. Très fort !”

D’après Bigflo, Gazo est le rappeur qui est parvenu à “popiser” la drill en France.

“Il arrive à faire ce que font les UK et ce qu’on a encore un peu de mal à faire en France, c’est-à-dire de “popiser” la drill. C’est à dire que, la drill il y a eu ce truc très underground qui est arrivé on s’est pris tous la claque mais y a toujours un moment où ça doit chercher le Mainstream pour exister. Et je crois que Gazo c’est celui-là. C’est ce nom, y’a toujours un nom qui sort et qui devient Mainstream d’un courant Under et c’est Gazo.”