Gazo et La F se clashent

La F s'est adressée à Gazo sur ses réseaux sociaux. Le rappeur lyonnais avait un message à faire passer et n’a pas été dans la retenue. Tout semble aller pour le mieux pour le rappeur de Saint-Denis. Il vient de faire une apparition dans Colors avec le titre inédit "Molly" et l’artiste prépare également un album qu’il a annoncé sans collaboration. Cependant, il semblerait que les choses soient un peu plus obscures concernant ses rapports avec d’autres artistes français. Lui qui a été validé par des drilleurs anglais après sa performance sur le morceau "Reggae & Calypso", c’est avec un drilleur lyonnais qu’il est en beef. En effet, La F a tenu à mettre les choses au clair via une vidéo partagée sur Instagram.

Le rappeur originaire de Villeurbanne s’est exprimé dans sa story. Le visage à découvert (ce qui est rare) il a tenu à détailler la situation avec l’interprète de "Céline X3", preuve à l’appui. En effet, La F a tout d’abord partagé un screen montrant qu’il avait été bloqué du réseaux par Gazo avant d’expliquer : "Yo, le prince de la drill, t’as si peur que ça ? Il y a papa qui arrive, débloque moi". Il ajoute ensuite :

"Il faut savoir que lui et moi, on a de l’ancienneté déjà. Là je vous montre mon visage comme ça, il n’y a personne qui va dire « ouai je me cache derrière un masque ». Il faut savoir que lui je l’ai déjà laissé rapper à Lyon. Tu m’as remercié parce qu’on t’a laissé rapper. Me force pas à ramener les organisateurs de la soirée pour le dire en vidéo. Ils le feront. Lyon, c’est à moi. Ça veut dire toi, maintenant, Lyon tu viens plus".