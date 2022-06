Gazo signe une grosse performance.

Le drilleur français Gazo a été invité sur la chaine YouTube de Colors pour un "Colors Show" pour interpréter "Molly". Sur un fond rouge, le rappeur parisien nous propose un son au refrain mélodieux. Entre ses feats internationaux et des performances sur des plateformes étrangères, le rappeur se fait de plus en plus remarquer à l'étranger. La preuve avec cette performance.