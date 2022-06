Bigflo et Oli : l'auto-interview

Les deux frères se retrouvent devant les Bigflo et Oli de 2020 !

Les deux frères continuent la promotion de leur nouvel album "Les autres c'est nous" qui sortira le 24 juin 2022 avec un format d'interview innovant. Après avoir laissé le choix à leurs fans de décider de leur cover d'album en proposant des pochettes personnalisables en précommande et en prenant la pochette la plus choisi comme pochette principale du projet, et après avoir filmé un clip sur la place de plusieurs villes de France, enfermés dans un cube de verre, les rappeurs de Toulouse ont encore frappé fort avec une interview avec eux-mêmes.

Dans cette interview menée par leur passé de 2020, les rappeurs sont revenus sur leurs quatre ans d'absence, sur leur transformation et sur leur projet à venir. L'information principale de l'interview est l'annonce d'une tournée. En effet Bigflo et Oli veulent se reconnecter avec leurs fans en refaisant notamment des concerts dans les salles où ils allaient dans leur début comme la Maroquinerie en terminant en beauté avec une tournée qui se "finira au stade" a affirmé Oli.