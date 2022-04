Sasso et SDM se moibilisent pour les autres

Et font de belles actions.

On reproche souvent aux rappeurs leur égoïsme, leur individualisme voire un certain mépris pour leur environnement. D'une part, c'est mal les connaître car beaucoup oeuvrent dans l'ombre sans médiatiser leurs actions. D'autre part, ils sont souvent très investis dans leurs quartiers et savent redonner une partie de qu'ils ont reçu. Niro ou encore Lacrim en sont de parfaits exemples. Aujourd'hui, ce sont deux rappeurs d'autre génération, la plus jeune, SDM et Sasso, qui montrent l'exemple et qui profitent de leur notoriété et de leur force pour en transmettre un peu aux autres.

Le jeune Lyonnais Sasso est actuellement au Kenya en mission humanitaire comme on peut le voir sur une vidéo relayée par nos camarades de Kultur. Il chante avec des enfants une comptine française avant que ces mêmes enfants jouent avec de l'eau qui sort d'un robinet, sans doute grâce à l'installation d'un puits ou d'une pompe.