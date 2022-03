Lacrim est solidaire des orphelins thaïlandais

Ce n'est pas la première fois que Lacrim s'investit en faveur de ceux qui en ont besoin. On se souvient qu'il avait participé à des actions humanitaires au Niger en 2021 et s'était rendu dans un camp de réfugiés Rohingyas au Bangladesh en 2019. Et encore, ça, ce sont les choses dont on a connaissance. Gageons que l'artiste sait aussi se montrer discret sur d'autres actions de solidarité. Mais les partager sur les réseaux, c'est aussi donner de la force aux gens qui travaillent toute l'année sur place et montrer que malgré l'environnement négatif qui règne actuellement, il se passe encore de belles choses.