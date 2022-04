Booba se moque de Zemmour, Précresse et Jadot

Il fait le bilan de l'élection présidentielle.

On ne sait pas si le Duc a voté par procuration ou s'il est rendu au consultat français pour déposer son bulletin dans l'urne pour l'élection présidentielle mais ce dont on est sûr, c'est qu'il a eu beaucoup de choses à dire durant la campagne. Alors, maintenant que les résultats sont tombés, il a distribué les mauvais points et il s'en est pris aux trois grands perdants de ce scrutin, Eric Zemmour, Yannick Jadot pour les Ecologistes et Valérie Précresse pour les Républicains. Il n'a pas même pas eu envie de parler d'Anne Hidalgo, c'est dire si son score n'était pas digne d'intérêt... Alors, il a simplement résumé la situation des trois politiques avec cette référence à un groupe comique des années 90-2000 : "Les Nuls". C'est court, c'est simple mais ça veut tout dire...