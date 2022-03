Kodak Black a rencontré Donald Trump

Et l'a remercié de l'avoir libéré de prison.

Kodak Black doit beaucoup à l'ancien président des Etats-Unis, Donald Trump. C'est en effet lui qui, le dernier jour de son mandat a signé sa grâce et ainsi favorisé sa libération de prison. Dans le même temps, il a aussi permis à Lil Wayne d'éviter un procès et une peine pour possession de drogues et d'armes à feu. Depuis, les deux artistes n'ont jamais manqué une occasion de dire tout le bien qu'il pensait de l'homme d'affaires aux cheveux jaunes, Kodak étant, de loin, le plus enthousiaste... Et le rappeur floridien a pu réaliser un de ses rêves : rencontrer son bienfaiteur.

C'est Page Six qui raconte l'histoire. Le chanteur Ray J a rencontré l'ancien président Donald Trump et il a amené Kodak Black avec lui car il savait à quel point c'était important pour lui de montrer sa reconnaissance à POTUS. La rencontre a eu lieu il y a quelques jours et une vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux sur laquelle on voit le rappeur floridien intimidé alors qu'il tend la main au magnat de l'immobilier attablé au restaurant des amis. Bien qu'on entende pas très bien en raison de la musique et du bruit de fond général, on peut entendre Trump demander à Black : "Comment vas-tu ?" alors que le rappeur s'approche de lui. Black checke l'ancien président et les deux hommes partagent quelques mots.