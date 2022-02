Vald félicité par Sefyu

C'est rare et fort.

Le rap français a ceci d'intéressant que se côtoie les choses les plus hardcores et les bons sentiments. Si les clashs nous amusent et permettent à tout le monde de rester au niveau, on aime aussi quand les rappeurs s'envoient des encouragements. C'est plus rare donc d'autant plus fort. Vald qui va sortir son nouvel album ce vendredi 4 février, a été validé par Sefyu, un glorieux ancien, lui aussi natif d'Aulnay-sous-Bois. Et franchement, on a beau ne pas être partie prenante dans cette histoire, ça nous touché et réconcilié avec l'idée que le rap français savait aussi se faire des compliments.

La séquence est tirée de l'émission "Légendes Urbaines" qui passe sur RFI. Vald a pu y découvrir un message vidéo enregistré par le Sénégalo-Ruskoff a son attention.

“Ce message est adressé à Vald. Frérot j’espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. Je voulais te dire simplement que t’étais un artiste que j’apprécie particulièrement, un artiste authentique, singulier, un artiste original, force de proposition […] Je voulais te dire bravo pour tout ce que tu fais et particulièrement, faut le mentionner, t’es un artiste d’Aulnay, tu sais ce que ça représente pour nous donc t’es une fierté pour nous”.

Un discours fort et encourageant qui a vraiment touche le V qui a eu du mal à trouver les mots pour réagir.

"Wow, j’ai trop de respect, merci, incroyable. On s’est jamais rencontrés ! J’ai cru croiser son frère une fois y’a longtemps, Wow, trop de respect, Sefyu, incroyable."