Benjamin Epps a bien clashé SCH, Naps et Jul

Il ne se cache plus...

Ils sont peu nombreux, les rappeurs validés par Booba alors qu'ils n'appartiennent pas à une de ses écuries ou un de ses labels. Benjamin Epps est de ceux-là. Avec son style inimitable qui redonne de la modernité au boom-bap, il a su mettre son nom sur la carte du rap avec son travail et son talent. Pour le reste, il a fallu d'une punchline dans son morceau "Vous êtes pas contents ? C’est pareil !"dans lequel il place une pique sur SCH, Naps et Jul. Il s'en est déjà expliqué à Konbini avec une certaine diplomatie, il a été plus direct dans une interview pour XXLAuMic.

"Ces mecs-là, je ne les écoute pas, leur musique ne me parle pas. Pour être tout à fait franc, je n’aime pas trop ce qu’ils font. Quand tu allumes la radio en France, ce sont ces mecs-là que tu entends. Quand tu allumes la télé, ce sont ces mecs-là que tu vois et que tu entends. Donc à la toute fin, c’est eux qui font l’actualité, ce sont eux qui font les plus grosses ventes et c’est eux qui ont le terrain."

Une attitude agressive qui n'est pas sans rappeler celle du Duc qui a le clashe facile et dont, clairement, Benjamin Epps s'est inspiré pour sa punchline puisque B2O avait déjà lancé ce même type d'attaques dans le morceau "Le Duc" dans lequel il disait :

“Les n***** sont déclassés par Pokora, Diam’s et Sinik”

Le jeune rappeur ne se cache derrière pas, il a aussi cette volonté de dire ce dont il a envie, que cela plaise ou non et surtout, il appellera les rappeurs par leurs noms, sans biaiser...

“Moi je n’hésiterai jamais à dire le nom de quelqu’un et à assumer, aller au clash. Je suis pas dans ce truc pour me faire des amis, je suis pas dans ce truc pour me faire des ennemis, mais si les gens veulent des problèmes, je leur dis pas de problème, j’y vais. Je ne crains personne”.

Voilà tout le monde est prévenu...