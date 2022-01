Benjamin Epps a-t-il clashé SCH, Jul et Naps ?

Sa punchline sur "Vous êtes pas contents, c'est pareil" pose question...

Certains l'ont découvert avec son dernier projet, "Vous êtes pas contents ? Triplé" mais Benjamin Epps fait parler de lui depuis un certain et plutôt en très bien. En modernisant le boom bap, il leur rend accessible aux plus jeunes générations, celles qui n'ont pas connu l'âge d'or de ce style et renouvelle la proposition en la modernisant. Dans son dernier opus, une de ses punchlines a retenu l'attention car elle n'a pas été sans rappeler celle d'un certain Booba. Dans le morceau "Vous êtes pas contents, c'est pareil", le jeune MC dit :

“Les rappeurs sont déclassés par SCH, JuL et Naps”

Evidemment, cette phrase n'est pas sans rappeler celle du Duc dans son morceau polémique "Le D.U.C" paru en 2007 sur la mixtape "Autopsie Volume 2" et qui avait été à l'origine du clash entre B20 et Mals'1l'Assassin.

"Les négros sont déclassés par Pokora, Diam's et Sinik"

Mais il semble que les propos de Benjamin Epps ne soient qu'une simple constatation de ce qui se passe actuellement et pas du tout une attaque. On remarque d'ailleurs qu'il ne cite personne et dit "les rappeurs". C'est, en substance, d'ailleurs, les explications qu'il a données à Konbini.

"C’est ma façon à moi de dire que le rap marseillais a juste pris du volume et est très présent sur la scène rap française. Après, les gens y voient absolument ce qu’ils veulent. Je cherche à clasher personne. Mais je peux clasher si je veux, ça ne me gênerait absolument pas."

Autrement dit, ça n'est pas un clash, plutôt une constatation, mais si ça le devient, Benjamin Epps saura répondre présent... Et cela montre aussi que le jeune rappeur n'est peut-être pas si fan que ça du rap marseillais et de sa domination hexagonale actuelle...