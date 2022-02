Booba soutient Benjamin Epps

Le Duc l’a "valideeeyyy".

Quelques jours après la sortie du nouveau projet de Benjamin Epps, Booba lui a montré tout son soutien sur ses réseaux. Une validation appréciée par le rappeur qui a toujours admiré B2O.

Le vendredi 28 janvier, Benjamin Epps a dévoilé son album "Vous êtes pas contents ? Triplé !". Un projet qui confirme un peu plus l’impact du rappeur de 26 ans sur le rap game français. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont salué le projet et beaucoup ont aussi longuement débattu sur certaines punchlines. Le morceau "Vous n’êtes pas contents ? C’est pareil" a, par exemple, fait couler beaucoup d’encre. Dans ce dernier, Epps sort : "Les rappeurs sont déclassés par SCH, Jul et Naps". Une phrase considérait comme une attaque pour quelques-uns et comme une punchline sans réelle méchanceté pour d’autres. Certains l'ont aussi vu comme un clin d'oeil fait à Booba. En effet, dans le titre "Le D.U.C" extrait d’"Autopsie Vol. 2" , Kopp disait : "Les ne**** sont déclassés par Pokora, Diam’s et Sinik". Une référence qui illustre à nouveau l’admiration de Benjamin Epps pour Booba, mais qui fait également beaucoup parler.

Parmi les nombreuses réactions, il y a eu celle du principal concerné. À travers le compte Instagram OKLM, Kopp a partagé le clip du morceau en question. Il a mis en légende : "Ce genre de shit des ténèbres préhistoriques". B2O a donc validé publiquement Benjamin Epps et ce n’est certainement pas anodin s’il a justement choisi de poster l’extrait adressé à SCH, Jul et Naps. Effectivement, Booba clash régulièrement le S et l’affiche sur ses réseaux. Quoi qu’il en soit, il semble aimer ce que propose le jeune rappeur et ce dernier a tenu à le remercier. Il lui a répondu en story : "Merci au Duc, ça bouge pas !".