Booba détruit Dadju et SCH

Le rappeur continue à s'acharner.

Pas de repos pour B2O, qui semble toujours être dans son mood "un nouveau jour, un nouveau clash". Un mood qu'il n'a pas quitté depuis le début de l'année 2022, qui a été l'occasion de surfer sur la polémique "Bonne Année" de Gims et d'en rajouter. Chaque jour il trouve un nouveau rappeur à attaquer , ou une nouvelle manière d'attaquer les rappeurs, au choix. En grande forme, il a même réussi à s'embrouiller avec Maes. Cette fois c'est Dadju qui est la cible des moqueries de Booba, qui semble avoir des difficultés à exister autrement.

Vous ne le savez peut-être pas, mais cette semaine c'était la Fashion Week (enfin, une des fashion week de l'année...), et c'était donc l'occasion pour quelques rappeurs d'apparaître aux défilés. Comme Sethu Gueko, qui y a même participé. Dadju a profité de l'évènement pour sortir sa plus belle panoplie Jean-Paul Gaultier et taper quelques pauses devant l'objectif. Mais le costume n'était visiblement pas validé par Booba. Sur Instagram, le duc a reposté la vidéo de Dadju afin de se moquer de lui.

Dans la légende, on peut lire "Si j'débarque avec ce flow mi-Kermit, mi-Casimir, mi-Crocodile Dundee au Stade De France vous validez ou pas ?". Il fait ainsi référence à son concert au Stade de France prévu pour le 3 septembre. Pour tous les lecteurs ayant moins de 40 ans, les personnages cités par le Duc sont des monuments de la pop culture des années 80/90, on vous laisse vous renseigner. C'est ensuite au tour de SCH de prendre une pique de la part de Booba, qui semble avoir retrouvé le modèle de boucle d'oreille portée par SCH lorsqu'il pose avec Dadju. Un modèle de chez Swarovski, apparemment prévu pour femmes. Pas sûr que le S en ait quelque chose à faire qu'on critique son style, surtout Booba.