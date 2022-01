Vald détaille son album sur Twitter

"V" arrive dans moins d'une semaine !

Si on devait donner un classement des rappeurs les plus importants sur ces 5 / 10 dernières années, Vald serait en très bonne position, pas très loin de la première place. Avec ses interviews devenues légendaires, son humour incroyable, ses textes parfois assez profonds (parfois beaucoup plus "bête et méchant", mais assumé), le rappeur du 93 a atteint des scores de ventes hallucinants avec ses derniers projets solo. Et l'heure est bientôt venue pour l'artiste de nous dévoiler le successeur de "Ce Monde Est Cruel", sorti en 2019.

Ft Hamza - MAUDIT

Ft Orelsan - PEON

Ft Suikon blaz ad - HAPPY END https://t.co/SJkL8P2fMI — V4LD (@vald_ld) January 27, 2022

On connaît déjà le nom de l'album, qui s'intitulera sobrement "V". Sa date de sortie est prévue pour le 4 février prochain. Mais récemment, Vald est passé sur Twitter pour donner un max d'informations à propos de son projet. On aura donc, pour commencer, 3 featurings : un avec Hamza, un autre avec Orelsan, extrêmement attendu lui aussi, et enfin l'inévitable feat avec Suikon'Blaz AD, le complice du V depuis toujours. Pour ce qui est des producteurs, on aura droit à des prods de Hellboy, Crypto Kid, Dany Synthé, Zeg P, Ovaground et Seezy.

Les producteurs sur l’album sont Hellboy, Crypto Kid, Dany synthé, Zeg p, Ovaground et un peu de Seezy on the beat — V4LD (@vald_ld) January 27, 2022

Un moment vous m’avez vexé j’ai voulu remplacer toutes prods par de la drill. Mais tkl tkl https://t.co/5v1dJ1gOcb — V4LD (@vald_ld) January 27, 2022

Du très beau monde pour accompagner Vald sur cet album, donc. Au sujet du contenu, on a assez peu d'informations sur le reste. SI ce n'est que l'artiste a mis deux ans à l'écrire, et qu'il avait été tenté à un moment de ne mettre que des prods drill, pour troller tous ceux qui l'avaient critiqué lors de ses premiers essais sur ce genre d'instrus. La provoc est toujours là, que les fans se rassurent : on aura donc du grand Vald en février !