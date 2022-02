Nicki Minaj : quel adversaire pour un Verzuz ?

Elle veut se confronter à une femme.

Ce qu'il a de bien avec les Verzuz, le format inventé par Timbaland et Swizz Beatz durant le premier confinement, c'est que même quand il n'y a pas de battle, tout le monde en parle. On cherche les meilleures oppositions possibles, les adversaires d'untel etc... En ce moment, les deux grandes questions portent sur l'adversaire potentiel de Jay-Z et savoir si Busta Rhymes découperait Eminem ou non. Ça ne sert pas forcément à grand-chose mais ça aliment le débat sur le niveau de tel ou tel artiste, une discussion que l'on aime tous avoir, avouons-le. Certains artistes se posent eux-mêmes la question. Nicki Minaj est de celles-là. Dans une émission d'une radio de Houston, on a demandé à la rappeuse du Queen si elle aimerait participer et surtout contre qui. L'animateur lui a soufflé les noms Drake et Lil Wayne mais Nicki n'était pas forcément d'accord car elle estime qu'ils ont de plus de tubes qu'elle. Surtout, elle a expliqué qu'elle préférerait monter sur scène avec une rappeuse plutôt qu'avec un homme.

"Drake et Wayne ont trop de succès, donc je ne sais pas. Mais je pense qu'il pourrait y avoir une femme ou deux qui pourraient venir."

Elle a ensuite révélé que Timbo et Swizz Beatz lui ont déjà proposé de participer.

"On en a parlé, on sait que ça pourrait être fun mais on ne sait pas pour l'instant. Si je dois participer, je veux que ça soit une célébration, c'est exactement ce à quoi j'aimerais que ça ressemble. Je veux qu'il y ait du plaisir, du bonheur parce que souvent dans ma carrière, les choses ressemblaient trop à du travail. Maintenant, je veux du kif. Tout le monde doit se sentir bien."