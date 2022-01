Selon E-40, Busta Rhymes mangerait Eminem dans un Verzuz.

Une prise de position risquée quand on connait Eminem !

Alors qu'on pensait que le phénomène Verzuz allait se calmer après la fin des confinements dans diverses parties du monde, il semble que l'engouement autour de l'événement battle phare du rap US ne cesse de monter. Au point que désormais, ils sont devenus un vrai sujet de conversation dans la presse rap spécialisée, qui se demande souvent qui pourrait battre Jay-Z en Verzuz, ou, plus récemment, Eminem. Des adversaires pas faciles à aborder, mais pour E-40, un rappeur pourrait bien manger Eminem tout cru lors d'un battle.

Ce rappeur, pour lui, c'est Busta Rhymes. Invité sur le podcast "Jalen & Jacoby", E-40 a déclaré : "Busta Rhymes mangerait Eminem dans un battle Verzuz. Busta Rhymes devient fou. Car, maintenant, ce qu'on regarde c'est la performance. Busta Rhymes est possédé. Il a du carburant. Il rappe vite, tout ça. Il sait faire tout ce que sait faire Eminem. Et Busta arrive à te lâcher des baffes up-tempo et ça retourne la fête". Des déclarations sur lesquelles on est évidemment plutôt d'accord : en terme de puissance scénique, Busta peut éteindre Em. Mais il reste le soucis de la discographie, car le Verzuz est un battle de classiques.

"Busta Rhymes would EAT Eminem in a #VERZUZ battle!"



— @E40 SAID WHAT HE SAID ???? pic.twitter.com/KlqjLYciYz — Jalen & Jacoby (@JalenandJacoby) January 28, 2022

E-40 a enchaîné en déclarant qu'il avait évidemment beaucoup d'amour pour Eminem, une vraie légende et une icône et qu'il avait eu un impact énorme sur la culture hip hop. Mais il déclare ensuite rapidement que les gens sous-estiment la discograhie de Busta Rhymes, qui est elle aussi bien remplie, en faisant référence au taff de Busta avec Craig Mack ou encore Mariah Carey, des vrais hits. On ne sait pas qui gagnerait, mais ce qui est sûr, c'est qu'un battle entre ces deux monstres serait certainement un des affrontements les plus relevés de l'histoire du rap. Et vous, quel est votre favori si jamais ça se fait?