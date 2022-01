Dr. Dre pense que personne ne peut défier Eminem

Dans une battle Verzuz.

Dr. Dre est un artiste surprenant. Musicalement évidemment, mais aussi dans son utilisation des réseaux sociaux. Il peut être absent pendant des jours puis poster un message qui va faire l'effet d'une bombe dans le rap game mondial. Son dernier post Instagram, une vidéo sur laquelle on entend Eminem faire une démonstration de Fast Flow est simplement légendée de la sorte : "Marshall Mathers vs Who???!!". Evidemment, alors que tout le monde cherche un adversaire à Jay-Z pour un potentiel Verzuz, le nom du Detroiter est réapparu avec force dans le débat. Effectivement, qui pourrait monter sur scène avec Slim Shady ? Dr. Dre pose légitimement la question sans y apporter de réponses ce que laisse les internautes avec un lot de propositions plus ou moins farfelues. Les plus courantes ? Eminem pourrait affronter Dre ou s'opposer à lui-même dans une sorte de combat intime Slim contre Em'. Ceci dit, alors que personne ne veut se mesurer à Busta Rhymes, l'opposition avec le Detroiter serait de toute beauté. Parmi les autres adversaires cités, Hov' évidemment mais aussi Nas, Lil Wayne ou Drake dans ce qui serait une affiche tout simplement légendaire.