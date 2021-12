Travis Scott : première interview depuis le drame de l'Astroworld Festival

Acculé par près de 3000 plaintes qui lui réclament des milliards de dollars, à lui mais aussi aux organisateurs de l'Astroworld Festival, Travis Scott sait que la bataille sera judiciaire mais aussi médiatique. Alors, pour ne pas laisser la place uniquement à ceux qui le critiquent, le rappeur a donné sa première interview depuis le drame alors qu'il était resté silencieux jusque-là, annulant même tous ses engagements. Visiblement toujours secoué, La Flame a répondu aux questions de Charlamagne Tha God du Breakfast Club. Durant les 51 minutes de l'entretien, le patron de Cactus Jack n'a éludé aucun sujet.

Il a commencé par décrire les "montagnes russes émotionnelles" dans lesquelles il se trouve depuis cette nuit fatidique de novembre.

"J'ai vécu différents types d'émotions, des montagnes russes émotionnelles. C'est très difficile parce que je me suis toujours senti connecté avec mes fans et j'ai l'impression qu'on a tous traversé quelque chose d'éprouvant et ça fait vraiment mal. Il y a beaucoup de pensées, de deuil. Tu as envie de leur parler, de les enlacer, d'avoir une conversation avec eux. Heureusement, j'ai des gens autour de moi et je peux parler. Je fais ça depuis si longtemps et… rien de tel ne s'est jamais produit, alors je suis en train de le découvrir..."