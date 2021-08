DaBaby s'excuse une nouvelle fois après ses propos homophobes

Devant les proportions que prennent les réactions à ses paroles prononcées à Miami, le rappeur de Charlotte est une fois de plus revenu sur les réseaux sociaux pour présenter une nouvelle fois ses excuses.

"Les médias sociaux évoluent si vite que les gens veulent vous démolir avant même que vous n'ayez la possibilité de grandir, de vous éduquer et d'apprendre de vos erreurs. En tant qu'homme qui a dû se débrouiller seul dans des circonstances très difficiles, avoir des personnes que je connais qui me désavouent publiquement - sachant que ce dont j'avais besoin était d'être éduqué sur ces sujets et d'être guidé – a été un défi. J'apprécie les nombreuses personnes qui sont venues me voir avec gentillesse, qui m'ont contacté en privé pour m'offrir sagesse, éducation et ressources. C'est ce dont j'avais besoin. Je tiens à m'excuser auprès de la communauté LGBTQ+ pour les commentaires blessants que j'ai faits. Encore une fois, je m'excuse pour mes commentaires mal informés sur le VIH/SIDA et je savais que l'éducation à ce sujet est importante. Amour à tous. Dieu vous protège."