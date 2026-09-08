Le rappeur Bello frappe un spectateur en plein concert à Marmande, une plainte déposée

Par Lucie ROUSVOAL

Une vidéo montre l'artiste rennais arracher le téléphone d'un spectateur avant de le frapper à plusieurs reprises, vendredi soir, lors d'un showcase à la discothèque le TNT, à Marmande. Bello s'est excusé, et sa date du lendemain à Agen a été annulée.

La scène a été filmée par plusieurs spectateurs et a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, largement partagée et commentée par des influenceurs, notamment sur TikTok.

Vendredi 4 septembre 2026 au soir, le duo rennais Bello & Dallas se produit devant plusieurs centaines de personnes au TNT, discothèque de Marmande (Lot-et-Garonne). En plein set, une altercation éclate entre Bello et un spectateur placé juste devant la scène. L'artiste lui arrache son téléphone portable, le jette au loin, puis le frappe à plusieurs reprises à coups de poing. Des personnes montent sur scène pour s'interposer et calmer la situation, sous les sifflets d'une partie du public.

Une plainte a été déposée. Les circonstances exactes de l'altercation restent à établir par l'enquête.

"Une limite que je n'aurais pas dû franchir"

Sur TikTok, Bello a présenté ses excuses au public et aux organisateurs de la soirée. Il affirme : "Les images qui circulent montrent un moment précis où je franchis une limite que je n'aurais pas dû franchir. Mais elles ne montrent pas tout ce qui s'est passé […]."

Le duo devait se produire dès le lendemain à Agen. Ce showcase a finalement été annulé, une décision saluée par de nombreux internautes.