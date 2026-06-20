Akon: ces précieux conseils donnés à Ne-Yo sur la polygamie

Entre amateurs de bonnes choses, on s'entraide, et c'est exactement ce qu'a voulu faire Akon en donnant des conseils à Ne-Y sur la polygamie.

Akon et Ne-Yo discutent bien au-delà de la musique

Actuellement réunis sur la tournée Nights Like This Tour, Akon et Ne-Yo partagent bien plus que des scènes de concert. Lors d'une interview accordée à Complex, l'interprète de Lonely a expliqué que leurs conversations abordaient souvent des sujets personnels, notamment les relations amoureuses.

Akon, qui a lui-même confirmé vivre avec plusieurs épouses dans le cadre d'une relation polygame, affirme jouer un rôle de conseiller auprès de son collègue. Sans entrer dans les détails de leur vie privée, il a reconnu échanger régulièrement avec Ne-Yo sur la façon de gérer ce type de relation.

Le maître-mot selon Akon : l'honnêteté

Interrogé sur les recommandations qu'il donne à Ne-Yo, Akon a mis l'accent sur un principe simple : la transparence. Selon lui, le chanteur vit aujourd'hui en accord avec ce qu'il souhaite réellement et c'est précisément ce qui lui permet d'assumer publiquement ses choix de vie.

Pour Akon, la réussite d'une relation impliquant plusieurs partenaires repose avant tout sur une communication claire et sur le fait d'assumer ses intentions dès le départ. Une vision qu'il défend également lorsqu'il évoque sa propre organisation familiale.

Deux visions qui alimentent les débats

Ces déclarations interviennent alors que les deux artistes font régulièrement l'objet de discussions sur les réseaux sociaux. Ne-Yo avait déjà expliqué après son divorce qu'il souhaitait explorer un mode de vie différent de la relation traditionnelle et avait publiquement défendu le droit de chacun à construire les relations qui lui conviennent.

De son côté, Akon a récemment confirmé vivre dans une structure familiale comprenant plusieurs épouses, tout en affirmant que cette organisation repose sur des règles précises et une hiérarchie clairement définie. Des propos qui continuent de diviser le public, certains saluant sa franchise tandis que d'autres critiquent sa vision des relations.

Une tournée qui fait aussi parler en dehors de la scène

Si les deux chanteurs remplissent actuellement les salles grâce à leur tournée commune, leurs prises de parole sur leur vie personnelle attirent presque autant l'attention que leurs performances musicales. Entre confidences, débats et réactions sur les réseaux sociaux, Akon et Ne-Yo continuent d'alimenter les conversations bien au-delà de leurs catalogues de hits.