Bad Bunny : ses streams explosent après le Super Bowl, mais son compte Instagram disparaît

L'effet Super Bowl est évidemment très fort sur le catalogue de Bad Bunny, mais son concert a eu d'autres effets inattendus, notamment sur son compte Instagram...

Etre programmé pour le concert de la mi-temps du Super Bowl, ce n'est jamais anodin dans la carrière d'un artiste. Même quand on a déjà la stature d'une grande star de la musique comme The Weeknd, ou Michael Jackson, il y a un avant et un après. Et ce n'est pas Bad Bunny qui dira le contraire, lui qui était à l'affiche du concert de la finale du Super Bowl 2026, avec un show qui fait beaucoup parler depuis. Et pas seulement parler : les streams du chanteur explosent !

Cet "effet Super Bowl", si on peut l'appeler comme ça, est bien connu dans l'industrie musicale, et on avait déjà pu l'observer pour Kendrick Lamar l'année dernière par exemple. Le rappeur avait rapidement dépassé les 100 millions d'auditeurs mensuels après le show, et ses streams avaient bondi d'environ 175% aux Etats-Unis. Pour Bad Bunny, le phénomène s'annonce encore plus marqué : aux States, les écoutes du chanteurs ont explosé de 470% simplement sur Spotify (source : Rolling Stone). Au niveau mondial, cette augmentation est apparemment de 210% sur Spotify, même si on attend les chiffres officiels de Billboard pour confirmer.

Même en France, ses stats ont augmenté de 214% depuis le Super Bowl. On voit donc clairement un effet Super Bowl qui semble encore plus fort que ce qu'on avait pu observer sur Kendrick Lamar, et ça s'explique notamment par le fait que la musique "latino-américaine" connait un énorme succès dans le monde. Et vu que le concert de Bad Bunny à la mi-temps a effectué un record d'audience, c'est logique de voir une explosion de ses streams encore plus marquée que celle des artistes qui l'ont précédé.

Cependant, il y a eu un autre effet inattendu du Super Bowl concernant Bad Bunny : le chanteur a tout supprimé sur son compte Instagram, qui semble même désactivé. Certaines sources parlent d'un ménage sur son compte avant d'annoncer un autre projet, et d'autres parlent d'une pause des réseaux sociaux alors qu'il reçoit des torrents de haine via ses DM par les supporters MAGA qui sont en PLS depuis dimanche soir. On devrait en savoir plus dans les prochains jours.