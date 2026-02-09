Bad Bunny fait le boulot à la mi-temps du Super Bowl, Trump enrage

La finale du Super Bowl a eu lieu dans la nuit, et on a pu observer le show de Bad Bunny à la mi-temps. un show qui n'a pas fait que des heureux aux USA, notamment dans le camp de Trump.

C'est l'un des évènements sportifs les plus suivis au monde : la finale du Super Bowl LX, qui opposait les New Englant Patriots aux Seattle Seahawks, a eu lieu hier soir au Levi's Stadium, en Californie. Une rencontre sportive qui s'est achevée par une victoire des Seahawks, sur un score de 29 à 13, mais comme souvent lors des finales de Super Bowl, l'essentiel ne se passait pas pendant le match, mais bien à la mi-temps. En 2026, c'est Bad Bunny qui a assuré le show, devant des centaines de millions de téléspectateurs. Un moment qui a tout d'historique.

Pas de rappeur à l'affiche cette année donc, mais un véritable caméléon musical en la personne de Bad Bunny, qui fait partie des plus grosses stars mondiales depuis presque 10 ans maintenant. Clairement, on peut se le dire : au niveau des décors et des chorégraphies, il s'agit certainement d'un des meilleurs show à la mi-temps de l'histoire du Super Bowl. On est un peu moins fans de l'aspect musical, on trouve que la musique proposée par Bad Bunny prend en général beaucoup plus de sens en boîte de nuit, ou dans des salles de concerts fermées, avec une ambiance chaude et moite, moins dans un énorme stade ouvert avec une sonorisation pas folle. On ne sait pas si c'est la capitation du son, ou si c'était aussi comme ça au stade, mais, on n'entendait pas très bien les instrus, dommage.

Par contre, ça n'a pas empêché l'artiste d'y mettre toute son énergie, qui est clairement communicative avec cette bonne humeur qu'on ressentait même à travers l'écran. Et surtout, au niveau des décors, le taff était incroyable, et on aura eu droit à de belles surprises. Comme la présence de Lady Gaga, et ça correspond au moment où le côté instrumental s'entendait de mieux en mieux. Toutes les "scènes", les "tableaux", faisaient référence à la culture latino-américaine, en particulier la culture caribéenne dont est issu Bad Bunny, et franchement, c'est une des meilleures scénographies de l'histoire du Super Bowl. On a même eu droit à un mariage pendant le show !

Mais si le spectacle a autant fait parler de lui, c'est aussi à cause de la (mauvaise) publicité faite par Donald Trump, le président américain, à Bad Bunny, qui n'aurait selon lui jamais dû être choisi pour ce show puisqu'il chante en espagnol et pas en anglais. Il a même qualifié le show d'affront à la grandeur de l'Amérique, en disant que "personne ne comprend un mot de ce que dit ce type" (à part les 41 millions d'hispanophones qui peuplent les Etats-Unis du coup).

Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl est absolument lamentable, l’un des pires de tous les temps ! C’est absurde, un affront à la grandeur de l’Amérique, et cela ne reflète en rien nos valeurs de réussite, de créativité et d’excellence.

Si le show de Bad Bunny a au moins servi à faire enrager Donald Trump, c'est mission accomplie !