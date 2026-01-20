Bad Bunny : son teaser pour le Super Bowl explose les records de Rihanna et Kendrick Lamar

Bad Bunny continue de faire monter la pression autour de sa prestation à la mi-temps du Super Bowl, à quelques jours de la grande finale.

C'est désormais devenu un rituel très scruté par les fans de rap : la finale du Super Bowl, et en particulier le show prévu à la mi-temps de la finale, qui réunit chaque année plusieurs centaines de millions de personnes en direct ou en différé. Car depuis que Jay-Z a signé un deal avec la NFL pour produire les concerts de mi-temps, on a l'habitude de voir de grosses têtes du game se produire sur scène avec un buzz monstre. Mais cette année, c'est Bad Bunny qui se produira à la mi-temps du match, et son teaser est en train d'exploser les records.

Ce n'est donc pas vraiment un rappeur ni un chanteur de RnB qui s'occupera du concert de mi-temps en 2026, pour la première fois depuis plusieurs années. Après The Weeknd, Dr. Dre et toute sa team, Rihanna, Usher, Kendrick et SZA, c'est à Bad Bunny d'assurer le show, et il a décidé de faire monter la pression avec un petit teaser vidéo, qui est lui aussi devenu une habitude au fil des années. Un teaser qui a presque atteint les 70 millions de vues juste sur Instagram (69,9 à l'heure où on écrit), et surtout, qui a été liké plus de 5 millions de fois.

Sur les likes, la vidéo a donc dépassé le score de Rihanna (4,1 millions) et de Kendrick Lamar (3 millions de likes), et si RiRi est encore un peu devant niveau vues, ça ne devrait pas tarder à changer. Des chiffres qui révèlent plusieurs choses : déjà, la hype de Bad Bunny est immense mondialement, et en termes de chiffres, le public natif hispanophone est bien plus nombreux que le public anglophone. En effet, l'espagnol est la deuxième langue NATALE (on insiste sur le terme qui a son importance) la plus parlée au monde derrière le chinois mandarin.

Mais il y a aussi un aspect politique autour du Super Bowl cette année, puisque malheureusement, la diaspora latino-américaine est directement visée par la répression de l'ICE, la police anti-immigration dont Trump a renforcé les pouvoirs. La nomination de Bad Bunny, artiste portoricain, à la place d'un artiste américain avait d'ailleurs provoqué une polémique aux relents xénophobes aux USA, et de nombreuses personnes ont décidé d'afficher leur soutien à l'artiste en l'écoutant en masse, ou, donc, en regardant ce teaser à fond, et on imagine qu'ils seront aussi très nombreux à le supporter le soir du concert.