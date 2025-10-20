Lomepal visé par de nouvelles accusations de viol : "t'es un p*te..."

Les faits décrits par les 4 plaignantes sont assez terribles, et Lomepal se retrouve une fois de plus dans l'œil du cyclone.

Cela fait maintenant plus de cinq ans que Lomepal se bat contre des accusations de viols et d'agressions sexuelles qui auraient été commises par le rappeur sur au moins 3 victimes différentes, qui ont porté plainte entre 2020 et 2024, avant que les 3 plaintes ne soient classées sans suite, faute de preuves. On aurait pu croire que le rappeur était donc sorti d'affaire, mais d'autres témoignages sont venus s'ajouter ce weekend aux précédents, ce qui pourrait entraîner un nouveau rebondissement dans l'affaire.

C'est le média Libération qui vient rajouter une couche sur le dossier déjà bien chargé de Lomepal. Au-delà de révéler au public les témoignages de trois victimes présumées dont les plaintes ont été classées sans suite en janvier dernier, un nouveau témoignage a été révélé par le média. La victime présumée raconte que l'artiste aurait insisté pour la raccompagner chez elle après une soirée, et, alors qu'elle tentait de le rembarrer, c'est parti en vrille :

Je le rembarre une ou deux fois, lui dit ne pas vouloir aller plus loin… Il continue. C’est lui qui a enlevé tous mes vêtements.

Une fois que Lomepal a fait son affaire, il lui aurait lâché un "Tu savais très bien qui j’étais, grosse mytho, t’es une pute". Libération montre également les témoignages des trois autres victimes, dont l'une d'entre elle n'avait jamais parlé dans la presse, mais pas sûr que ça ait un quelconque impact, puisque leurs plaintes ont déjà été classées sans suite, et que les victimes présumées se sont portées partie civile dans le nouveau procès qui devrait arriver pour le rappeur.

Du côté des équipes de Lomepal, la défense semble rester assez sereine, au vu de l'enquête qui a eu lieu lors du premier procès :

La police a enquêté pendant plusieurs années sur Antoine Valentinelli. Il a été interrogé durant près de trois jours. Une enquête particulièrement approfondie a été menée. Son téléphone a été fouillé et analysé. La moindre personne qui s’était exprimée sur les réseaux sociaux a été contactée par les enquêteurs, et entendue. De très nombreux éléments matériels et des correspondances ont été transmis. L’ensemble de ces éléments et cette longue enquête ont conduit à rendre une décision de classement sans suite. La justice a fait son travail et a rendu sa décision.

C'est maintenant à la justice de continuer à faire son travail et de décider si oui ou non, cette 4ème plainte est fondée.