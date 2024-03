Lomepal : une nouvelle plainte pour viol vise le rappeur

C'est la deuxième plainte du genre qui vise le rappeur.

Les jours se suivent et commencent à se ressembler dans le rap game, puisqu'après Diddy qui est en ce moment bien dans la sauce, c'est au tour de Lomepal de se retrouver à nouveau impliqué dans un scandale sexuel, après une première plainte pour agression sexuelle visant le rappeur déposée en 2020 (pour des faits remontant à 2017), et de nombreuses autres accusations venues des réseaux sociaux. Le nom du rappeur vient d'être cité cette semaine dans une nouvelle histoire bien sombre.

En effet, Lomepal est visé par une autre plainte pour viol, selon l'AFP, déposée en décembre 2023 mais dont on n'avait pas eu connaissance jusqu'ici. Le rappeur a été confronté à ses accusatrices lors d'une garde à vue la semaine dernière, garde à vue qui a finalement été levée en attendant la poursuite des investigations. Toujours selon l'AFP et Le Parisien, les faits reprochés au rappeur remonteraient à 2018, et se seraient déroulés au domicile de la plaignante. C'était également le cas pour la précédente accusation visant le rappeur, pour des faits remontant eux à 2017.

Le rappeur n'a pas réagi à ces accusations et laisse ses avocates communiquer sur le sujet. Ces dernières affirment que Lomepal veut laisser travailler la justice, à qui il a fourni des "éléments matériels déterminants" qui prouveraient son innocence. Évidemment, du côté des producteurs de concerts, ça commence à grincer des dents, puisque Lomepal avait notamment été déprogrammé du festival Cabaret Vert de Charleville-Mézières en 2023. On vous tient au courant de l'évolution de cette affaire.