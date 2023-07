Lomepal accusé d'agression sexuelle

Une jeune femme a publié un long texte sur Instagram.

Roméo Elvis ou encore Moha La Squale font déjà partie des rappeurs accusés d'agression sexuelle. Un autre artiste vient de rejoindre cette triste liste, Lomepal. Le Français a été mis en cause directement sur Instagram sur le compte @jennaboulmedais parlant notamment de "gestes déplacés et non désirés". Du côté de Lomepal et de son équipe, aucune réaction pour le moment.

La jeune femme écrit :

"Je suis profondément triste du silence qu’il y a dans certains milieux concernant les agissements illégaux d’hommes beaucoup trop à l’aise […]. Ce n’est pas parce que le grand public n’est pas au courant que nous n’avons pas le droit de dénoncer […]. Combien de temps le silence va-t-il encore durer ? [...] C’est le cœur en miettes que j’entends les fans hurler ses paroles de chanson sans même savoir quel genre d’homme il est. Parlez-en, faire mine de ne pas savoir, c’est être complice, c’est accepter. Pas seulement ses actes à lui, mais tous ceux de chaque homme qui pense pouvoir exercer ses immondices impunément."

Et elle insiste : "Toute l'industrie musicale est au courant."

Et explique aussi que cela fait plusieurs mois qu'elle entend des témoignages qui vont dans ce sens.

"Cela fait maintenant deux ans que j'entends, dans le milieu de la musique, des témoignages de femmes ayant subi des gestes déplacés et non désirés de sa part."

Et de conclure, brutalement :

"Ce silence n'est plus possible, voir son nom en tête d'affiche de nombreux festivals également."

Une déclaration qui a fait rapidement boule de neige puisque des messages similaires ont été postés sur les réseaux sociaux.