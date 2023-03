Lomepal : confidences sur sa mise en pause

Lomepal a révélé pourquoi il avait fait une pause dans sa carrière de rap.

Paru en septembre 2022, l'album "Mauvais Ordre" signait le grand retour de Lomepal après trois ans d'absence. Interviewé par Le Parisien, le rappeur a évoqué cette longue pause forcée qu'il avait ressenti comme une nécessité et même comme une véritable libération.

"Je n’ai pas fait de burn-out, mais je frisais avec quelque chose de désagréable, et qui commençait à grossir, de ne plus trop trouver de sens à ce que je faisais, car je faisais trop de choses en même temps. (...) Le fait d’avoir eu une bonne année sabbatique, je me suis réorganisé et je ne le vis plus du tout de la même manière. Cela m’a beaucoup libéré aussi de ne plus être tout le temps sur mon téléphone, de ne plus avoir un contrôle de mon image. C’est mon management qui poste les photos sur Instagram."

Désormais remonté à bloc, l'interprète du titre "Trop beau" (dont le nouvel album "Mauvais Ordre a été certifié double disque de platine) enchaîne trois dates à l'AccorHotels Arena de Bercy dy 28 au 30 mars 2023.

Absent des dernières Victoires de la Musique, Lomepal ne compte pas non plus participer à la prochaine édition 2023. Et pour cause, son unique participation en 2020 - où il avait été nommé parmi les artistes masculins de l’année avec Philippe Katerine et Alain Souchon - ne lui a pas du tout plu.

"Je n’ai rien contre cette cérémonie — que je regarde d’ailleurs — et les gens qui y participent, mais, moi, je l’ai fait une fois et je n’ai pas aimé du tout. (...) Je n’aime pas le principe de se décerner des prix. Il n’y a pas de compétition dans ce que je fais… Je suis très content que les gens qui m’écoutent aiment d’autres gens, je n’ai pas envie d’être leur artiste préféré. La dérive de ce truc, je vois très bien ce que cela peut faire. C’est malsain. Du coup, je ne fais plus rien avec des prix…" a-t-il confié.

Une absence qui sera forcément très remarquée par les fans de Lomepal.