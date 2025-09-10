La Fouine : cet énorme projet avec lequel il est bientôt de retour

Laouni va dévoiler son nouveau projet, "Capitale du Crime Radio volume 2", avant la fin du mois de septembre 2025 !

La Fouine est en train de réaliser une des plus belles remontadas de l'ère du streaming pour un rappeur de l'ancienne génération. Alors que l'ancien avait pas mal craché sur Les Flammes, c'est finalement cette cérémonie qui l'a complètement relancé et a "sauvé" sa fin de carrière, lui qui depuis fait des scores plutôt honorables dès qu'il sort quelque chose. Après avoir réalisé son meilleur démarrage de l'ère du streaming en avril dernier avec "Etat des lieux", le rappeur du 78 ne compte pas s'arrêter là : il a d'ailleurs prévu de sortir "Capitale du Crime Radio volume 2" très bientôt.

"Capitale Du Crime Radio volume 2", c'est la suite du volume 1 du projet sorti à la fin de l'année 2024, peu de temps après le passage de La Fouine dans la cérémonie des Flammes. Un projet qui avait pour but de se rappeler à notre bon souvenir, avant d'enchaîner sur quelque chose d'un peu plus construit, "Etat des lieux", quelques mois après. Et cette semaine, on apprend via le compte Instagram de l'artiste que "CDCR vol 2" va donc voir le jour le 26 septembre prochain, soit dans environ deux semaines. La cover du projet semble également avoir été dévoilée dans le post Instagram de l'annonce.

Sur la photo en noir et blanc, on y voit une équipe, de dos, posée en bas du bloc au quartier, avec des sweats sur lesquels on peut lire "Capitale du Crime Radio", et un "II" écrit en rouge, seule touche de couleur de la pochette. Visiblement, il s'agit de la cité du Bois Labbé à Champigny, dans le 94. Au niveau du contenu du projet, peu d'infos ont filtré de la part de La Fouine, mais on imagine qu'il devrait nous dévoiler quelques extraits d'ici la sortie officielle du projet. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura probablement Himra sur l'album !