Kneecap : leur tournée aux Etats-Unis annulée en raison d'accusations de terrorisme

Le groupe de rap irlandais enchaîne les polémiques depuis leur soutien public à la cause palestinienne.

"Qui prétend faire du rap sans prendre position", rappait Arsenik dans les années 90, en affirmant le fait que le rap était aussi là pour porter des messages qui dérangent, ou mettre en avant des causes invisibles dans les médias classiques. Le trio irlandais Kneecap a visiblement bien compris le message : depuis plusieurs mois désormais, chaque apparition du groupe en live est l'occasion d'afficher leur soutien aux habitants de Gaza et à la cause palestinienne en général. Mais ces prises de position leur ont valu d'être accusés de terrorisme, les forçant à annuler leur tournée aux Etats-Unis.

Plus précisément, ce n'est pas le soutien direct de Kneecap à la cause palestinienne qui leur a valu d'être poursuivi pour "infraction terroriste" : Mo Chara, un des membres du groupe, s'est couvert lors d'un concert à Londres d'un drapeau du Hezbollah, un mouvement qui est classé parmi les organisations terroristes au Royaume-Uni. Du coup, comme leur procès va bientôt démarrer à Londres, le groupe se trouve forcé d'annuler leur tournée aux USA afin de se défendre devant le tribunal. Il est d'ailleurs fort probable que tout ça ne débouche sur aucune condamnation, mais niveau timing, c'est très handicapant pour le groupe.

On se doute d'ailleurs qu'ils n'auraient pas été autant embêtés s'ils avaient ralenti leur soutien publique à la Palestine pendant leurs concerts. Récemment, pendant leur passage au festival Rock en Seine, Kneecap a fait polémique, et le festival a même vu certaines de ses subventions supprimées pour le simple fait d'avoir programmé le groupe le week-end dernier. Le groupe, quant à lui, maintient fermement ses positions anticolonialistes, eux qui savent de quoi ils parlent puisque les irlandais ont longtemps subi la violence de la part du régime britannique.

Ils promettent également à leurs fans américains que, dès que leurs soucis judiciaires seront réglés, ils partiront pour une énorme tournée aux States. On leur envoie évidemment tout le soutien possible ! Il y a quelques mois, en France, c'est Youssef Swatt's qui faisait les frais de son soutien à la Palestine et on voit très bien comment tout l'appareil médiatique se met en marche pour censurer les voix discordantes quand on touche à ce sujet.