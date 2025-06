Youssef Swatt's allumé sur CNews après ses propos sur la Palestine, le Congo et Bruno Retailleau

Quand on se fait clasher sur CNews comme Youssef Swatt's, c'est souvent qu'on est du bon côté !

On ne cesse de le répéter ces dernières années : le rap a clairement perdu une grande partie de son impact politique, à cause d'un discours qui se concentre sur l'argent facile et le fait de serrer des gows, plutôt que sur le racisme, par exemple. Heureusement, il y a encore des rappeurs qui écrivent un peu, et qui dénoncent quelques injustices dans leurs textes, comme Youssef Swatt's pendant la Fête de la Musique par exemple. D'ailleurs, le message est tellement bien passé que le rappeur se fait allumer et diffamer sur CNews par Pascal Praud.

On resitue un peu le contexte : le samedi 21 juin, c'était la Fête de la Musique et à cette occasion, un concert avec plein d'artistes était diffusé en direct sur France 2. Parmi les artistes présents ce soir-là, il y avait Youssef Swatt's, dernier vainqueur en date de "Nouvelle Ecole", qui en a profité pour passer un message :

Je suis obligé de profiter de cette heure de grande écoute pour adresser mes pensées aux peuples opprimés, de la Palestine, au Congo, au Soudan, au Yémen, aux sans-papiers en France qui se font chasser par Bruno Retailleau comme si on était dans les années 1930.

Une référence directe au déploiement, le weekend-dernier, de 4 000 agents des forces de l'ordre dans les gares de tout le pays dans le but d'interpeller des "clandestins" pour lutter contre l'immigration illégale. Rien de spécialement choquant dans le message, même le parallèle avec les années 30 ne s'appuie au final que sur des faits réels et concrets : Bruno Retailleau a bien décidé de faire la "chasse aux étrangers", comme pendant la période troublée des années 30. Mais c'est visiblement suffisant pour réveiller la meute de retardés mentaux qui aboient sur CNews, et ils n'ont pas traîné : à peine une journée après le passage du rappeur sur France 2, et Pascal Praud et sa bande ont absolument tenu à réagir aux propos du rappeur.

C'était pas trop prévu mais hier soir j'ai voulu m'exprimer devant 40.000 personnes + en direct sur France 2 ✨

Merci pour tous les messages (surtout la fachosphère qui s'enflamme déjà sur Twitter). Vive le rap, bonne fête de la musique ❤️ pic.twitter.com/zd3mnZ0mPQ — Youssef Swatt's (@youssefswatts) June 22, 2025

En plus de faire étalage de toute leur bêtise comme ils le font d'habitude, Pascal Praud et son équipe mentent ouvertement à propos du rappeur, en l'accusant d'avoir insulté Bruno Retailleau, ce qui n'est arrivé à aucun moment du discours de Youssef Swatt's. Si le parallèle avec les années 30 les gène, on a une excellente solution à leur proposer pour éviter que le ministre de l'Intérieur ne soit comparé avec des fascistes : ne pas se comporter comme dans les années 30 en lançant une chasse aux immigrés pour faire diversion pendant que le pays s'enfonce dans la crise, par exemple.

Evidemment, on apporte tout notre soutien à Youssef Swatt's, et lui même ne semble pas trop mal prendre le "bad buzz" que son intervention est en train de créer auprès des imbéciles de CNews : de toutes façons, quand vous êtes trainés dans boue sur CNews, c'est que vous faites partie du camp des gentils.