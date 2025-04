Booba bientôt de retour avec une nouvelle gamme de whisky D.U.C. ?

On rappelle que l'abus d'alcul est dangereux pour la santé, et que la consommation est interdite pour les mineurs.

Booba est-il de retour avec une nouvelle gamme de whisky D.U.C. ?

Ce n'est un secret pour personne, Booba a toujours eu une vision plutôt américaine du business en général. A l'image des autres grosses stars du rap US, il a très tôt eu l'envie d'investir dans d'autres domaines que la musique : les sapes, depuis l'époque de Ünkut et encore aujourd'hui, l'herbe, les montres, le champagne, et même le whisky, avec sa marque D.U.C., qui avait connu une sacrée hype. Cette hype avait fini par s'éroder doucement, mais sûrement : plus personne ne trouvait ça stylé ces dernières années, probablement à cause d'un manque de pressing au niveau du marketing. Cependant, il semble vouloir relancer la machine, en faisant une annonce mystérieuse

On s'en souvient, en 2017, un peu avant de sortir son album "Trône", B2O avait surpris tout le monde avec son annonce de lancement de sa marque de whisky D.U.C. Forcément, la hype autour de tout ça était folle, car on connait l'affection que Kopp porte au whisky, entre la célèbre bouteille de Jack lancée à Urban Piece, et ses lyrics dans "Pas l'temps pour les regrets" : "depuis l'jardin d'Eden j'avale une bouteille, et j'm'endors avec du Wu-Tang". Un business logique, qui avait cartonné à l'époque, en étant en rupture de stock dans plusieurs enseignes... avant de retomber peu à peu dans l'anonymat.

Cela faisait tellement longtemps qu'on n'en avait plus entendu parler, qu'on pensait même que la marque était à l'arrêt. C'est tout le contraire : Kopp vient même de poster une vidéo sur Twitter qui va faire plaisir aux amateurs de boissons. La vidéo nous montre Booba en visite dans la Maison Daucourt, qui se charge de la fabrication du D.U.C. A la fin de la vidéo, on peut voir un "coming soon", qui fait attendre une grande annonce qui arrivera probablement bientôt. Il s'agit certainement d'une nouvelle gamme ou d'un tout nouveau Sky, en tout cas, on vous tient au courant dès qu'on en sait plus.