Fivio Foreign détenu en prison depuis le mois de janvier ?

Le rappeur est accusé d'avoir menacé une femme avec une arme et serait en détention depuis presque 3 mois.

On le sait, les rappeurs ont parfois du mal à quitter la street et ses attitudes, surtout lorsqu'ils y ont baigné pendant longtemps. On peut le voir avec les artistes de Chicago, souvent impliqués dans de très sales histoires à cause de leur entourage, ou encore à Los Angeles, où pas mal de rappeurs sont d'ex-membres (ou proches) de gangs. Mais ça vaut évidemment aussi pour New-York. Finalement, la street ne semble jamais vraiment quitter ceux qui y ont vécu, et ce n'est pas Fivio Foreign, en prison depuis 3 mois pour avoir menacé une femme avec une arme.

C'est TMZ qui a révélé l'information. Un site de buzz qui traque les "people", mais en règle générale, leurs infos sont plutôt fiables, ils avaient même annoncé la mort de Pop Smoke avant tout le monde. Cette fois, rien d'aussi dramatique, mais on parle quand même d'une des têtes d'affiche de la scène new-yorkaise qui sera emprisonné depuis janvier. C'est l'avocat du rappeur, Adam Lustberg, qui le représente depuis des années, qui a fait des confidences au média américain.

Fivio Foreign est accusé d'avoir pointé une arme en visant une femme, qui s'était arrêtée devant un building à Edgewater, dans le New Jersey, afin que quelqu'un l'aide à démarrer sa voiture avec les câbles. La réponse du rappeur n'était probablement pas celle que la femme attendait : il aurait sorti son gun, et dit que "si je te vois encore te garer devant cet immeuble, on va avoir un putain de problème".

Des témoins de la scène ont rapidement identifié Fivio Foreign avant d'appeler la police. Le rappeur est donc apparemment incarcéré depuis le 18 janvier, avec 5 chefs d'inculpation parmi lesquels on retrouve : possession illégale d'arme, menaces terroristes, et agression aggravée. Pour l'aspect "terroriste", on n'est pas sûrs que ça tienne longtemps. L'avocat de l'artiste affirme d'ailleurs avoir bon espoir pour que son client sorte d'ici quelques mois. On comprend en tout cas pourquoi cette histoire n'a pas été trop médiatisée : prendre des peines pour voir menacé une vieille pour une place de parking, ça ne fait pas très sérieux...