Fivio Foreign & Lil Tjay évitent le "Trauma"

C'est un extrait de son album " Pain & Love 2".

Fivio Foreign & Lil Tjay parlent de leur "Trauma" dans leur clip, un extrait de l’album "Pain& Love 2". Les rappeurs nous expliquent les mauvaises choses qu’ils ont dû faire face à certaines situations difficiles. Entre la galère, le manque d’argent et les mauvaises fréquentations, ils ont été obligés de choisir la facilité plutôt que d’aller travailler. A cause de leurs erreurs, ils sont traumatisés et auraient voulu ne jamais faire des bêtises. Sauf qu’il est trop tard pour revenir en arrière. A présent, le mieux à faire, c’est de les accepter, de vivre avec et si possible essayer de ne pas trop y penser.