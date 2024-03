Fivio Foreign & Sheff G collaborent sur le clip de " Waiting"

Le morceau est un extrait de l'album "Pain & Love" de Fivio Foreign.

Fivio Foreign et ses amis se battent pour la liberté de leur ami Sheff G dans le clip de "Waiting", en collaboration avec le rappeur lui-même. La vidéo met en avant leur soutien pour Sheff G. On peut voir en premier lieu, une jeune femme au téléphone avec le prisonnier. Ce dernier la remerciait pour leur soutien en disant qu’il espère être parmi ses amis un jour ou l’autre. Et la seule façon pour montrer leur loyauté envers leur ami, c’est de collectionner des T-shirts sur lesquels sont écrits en anglais "Free Sheff G", "Libérez Sheff G" en français, suivi d’un portrait du jeune rappeur. En tout cas, ils on tout donné pour se faire entendre et cela semble marcher.