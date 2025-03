Travis Scott : Jackboys 2 sort bientôt !

Le second volet de l'album collaboratif du label "Cactus Jack" est imminent !

C'est peut-être l'un des albums que tout le monde attendait ! Alors non, on ne parle pas de celui de Playboi Carti, sorti ce vendredi 14 mars, mais bel et bien d'un nouveau projet de Travis Scott. Toutefois, ce n'est pas exactement ce à quoi on s'attendait.

En effet, il ne s'agit pas d'un album solo, mais du second volet de "Jackboys", la compilation de son label Cactus Jack. Une excellente nouvelle malgré tout, puisque nous allons retrouver non seulement Travis Scott (qui sera bientôt catcheur à la WWE), mais aussi des artistes comme Don Toliver, Sheck Wes ou encore Luxury Tax. Comme sur la première compilation, des artistes extérieurs au label devraient également être de la partie, avec des featurings potentiels rappelant ceux de Quavo, Offset, Young Thug ou encore Pop Smoke.

Mais attention, il faut rester patient ! Cela fait 5 ans que les fans attendent ce projet, et pour l'instant, aucune date de sortie officielle ni détails précis n'ont été dévoilés. Seuls quelques extraits sur les réseaux sociaux et des vidéos d'annonce laissent présager une arrivée imminente.

Alors, vous êtes chauds pour "Jackboys 2" ? Restez branchés, car des infos devraient tomber très bientôt !