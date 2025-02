Damso annonce une grosse surprise et met les fans au centre du projet !

Le rappeur belge l'avait déjà fait l'année dernière !

Damso est de partout en ce moment ! Alors que son nouvel (et sûrement dernier) album "BĒYĀH" sortira au mois de mai 2025, le rappeur belge est en pleine préparation pour braquer une nouvelle fois le rap.

Dernièrement présent pour la bonne cause sur le titre de Gradur aux côtés de Ninho, Josman, Youssoupha et Kalash Criminel, "FREE CONGO", il a également publié un morceau sur son site internet qui ne sera pas présent sur l’album. Un titre qui a reçu une critique unanime positive sur les réseaux sociaux, voyant un Dems retournant à la sauce de son premier album "Batterie Faible".

Mais mauvaise nouvelle : sur son compte Instagram, Damso a annoncé qu’il ne publierait plus de morceaux non retenus sur son site. Cependant, pour compenser, il prépare une énorme surprise à ses fans : une session studio ouverte au public !

🚨 DAMSO annonce une nouvelle SESSION STUDIO OUVERTE !!



🗓️ PROCHAINEMENT pic.twitter.com/nmDuqs68CG — Kultur (@Kulturlesite_) February 25, 2025

Ce dernier l’avait déjà fait à Paris, et cette fois-ci, il compte mettre les fans au centre du projet. En effet, ce seront eux qui choisiront les prods ! Un moment exceptionnel en perspective, en espérant que Dems nous concoctera quelques bangers.

Et ce n’est pas tout ! Toujours sur Instagram, il a également donné des nouvelles de son camping-car en vidéo, avec un son inédit en fond. Un extrait qui affole déjà les fans, qui réclament sa sortie au plus vite.

🚨 DAMSO dévoile un NOUVEL EXTRAIT INÉDIT pour nous montrer l’avancée de son CAMPING CAR !! pic.twitter.com/Zu8kmx64Ud — Kultur (@Kulturlesite_) February 26, 2025

Quoi qu’il en soit, on est bien loin du Damso énigmatique de l’époque 92i. Aujourd’hui, il semble plus proche que jamais de son public… pour notre plus grand plaisir !