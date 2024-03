Damso a improvisé une séance studio avec ses fans

Avec un look méconnaissable...

Quand Damso décide de faire un coup de communication, c’est généralement réussi. Une scène plutôt rare. Ce samedi 02 mars, un Damso new look, méconnaissable, sans barbe ni lunettes, a fait une surprise à ses fans français rue Turenne à Paris. Il s’agit d’un Pop Up store où l’artiste a improvisé lors d’une séance studio en plein coeur de la capitale. Une interview avec le journaliste Mehdi Maïzi aurait également été enregistrée sur place selon Booska-P.



La séance studio éphémère en plein cœur de Paris :

L’artiste, qui se fait très discret depuis "Qalf Infinity", vient donc de remettre un coup de pinceau sur son image. On rappelle que le Belge laissait des mystérieux messages sur ses réseaux, avec : "Beyah 2025, Merci de vouloir patienter". Sur un compte Tik Tok, l’interprète de "Signaler" n’avait pas menti quelques semaines auparavant : "BĒYĀH session studio d’enregistrement 02.03.2024 PARIS + Interview Mehdi". Affaire à suivre très prochainement...

🚨DAMSO a balancé une nouvelle EXCLU lors de son POP-UP !



