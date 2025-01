Naza se livre sans tabou sur sa consommation d'alcool

Maintenant que tout ça est fini, le rappeur n'a plus du tout honte de parler des mauvais effets de l'alcool.

A l'image du tabac ou des différentes drogues, l'alcool est une substance extrêmement dangereuse et néfaste pour votre organisme. Même si, avouons-le, les effets sont assez rigolos, on a en France un véritable problème de santé publique lié à l'alcool, dont la consommation est bien trop répandue chez nous et même socialement valorisée. On peut voir une vraie pression sur la consommation de tise, et c'est encore pire chez les rappeurs, qui, dès qu'ils ont quelques liasses en poche, n'hésitent pas à faire les malins en payant les plus gros magnum en boîte. Naza s'est confié sur ce sujet, lors de son passage chez Quotidien.

"Je buvais beaucoup"

Ce n'est pas souvent qu'on voit un rappeur français parler en interview du sujet de l'alcool, de la pillave. Car forcément, le sujet est un peu tabou, puisque l'alcool est formellement interdit dans plusieurs religions, et à l'heure où les "imams virtuels" font des rappels à la foi dans les commentaires sur Instagram, parler d'alcool peut vous exposer à un torrent de haine. Mais Naza a décidé de s'en foutre de tout ça, et c'est tout à son honneur. Invité par Pablo Mira dans son nouveau concept "Ton Quotidien", le rappeur a donné une interview en toute franchise, dans laquelle on l'entend notamment dire :

En fait je ne bois pas, mais je buvais. Je buvais beaucoup, tu vois ? [...] T'as pas vu comment j'étais sous levure? Tu peux regarder des vidéos... T'as vu là je suis un gros bout de chou... Ça me va pas en fait. Ça me fait grossir, j'étais comme ça ! Là y avait... plus 50 kilos, vraiment 50, j'abuse pas. Et quand je regarde les vidéos je dis 'wesh'.

L'alcool lui faisait donc prendre beaucoup plus de poids. Il est ensuite relancé par l'animateur, qui lui demande s'il est content d'être un peu sorti de tout ça, et immédiatement, Naza confie avec humour que "oui, ça fait du bien. Je me sens bien. Quand j'étais gros comme ça, je dansais bien hein ! Maintenant, quand t'enlèves un peu, là sur scène, c'est grave" !

Naza ne se trouvait cependant pas alcoolique, ayant une consommation d'alcool principalement dans un but festif. "En gros, quand y avait du studio, je buvais. Il y avait du studio quand même une ou deux fois par semaine, je me mettais dans l'ambiance. T'as vu, moi je fais des sons festifs, donc il faut que je me mette comme si j'étais en soirée. On buvait... Après c'était les débuts, je venais d'arriver. J'étais pas encore conscient, je voyais même pas le buzz, on buvait et on s'en foutait. Et après je me suis dit : y a pas besoin de ça, l'inspi elle est là".

Des confessions étonnantes de la part d'un rappeur, qui, on l'espère, vont aider les générations à venir à aller dans la bonne direction ! En tout cas, concernant Naza, on voit clairement un avant/après, comme on a pu s'en rendre compte pendant le match caritatif de ce week-end.