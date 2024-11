KPoint ramène Naza et Joé Dwet Filé dans "Baby-Boo"

Les trois artistes réunissent leurs forces pour faire un morceau mielleux !

Après la sortie de son projet "Shottas" en mai dernier, KPoint continue de frapper fort dans la promotion de cet EP. Dans un récent coup de maître, après le clip "Stone" avec L2B, le rappeur a décidé de collaborer avec Naza et Joé Dwet Filé pour mettre en images l’un des morceaux phares du projet, "Baby-Boo".

Ce choix s’avère particulièrement judicieux, tant la collaboration entre ces trois artistes offre une fusion musicale de qualité. KPoint, Naza, et Joé Dwet Filé combinent leurs talents pour créer un titre qui marie parfaitement des flows chantés et un refrain entêtant. Ce mélange harmonieux laisse une impression durable et rappelle à quel point ces artistes maîtrisent l’art de captiver leur public.