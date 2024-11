Booba s'acharne sur Sadek... et Mbappé

On dirait que le Duc aime bien les cibles faciles.

Booba en grande forme

Booba aura enfin ressorti un peu de musique cette année en 2024, avec un album plutôt bien accueilli, bien qu'un peu court. Mais même avec son album, il a réussi à faire le buzz grâce à ses clashs puisque le morceau qui a le plus tourné est clairement "Dolce Camara", dans lequel il envoie des piques à Gims et DemDem. De manière générale le Duc reste plus productif en clashs qu'en rap français, lui qui a d'ailleurs pris ses réseaux récemment pour insulter ses cibles préférées comme Rohff, ou Kylian Mbappé.

Car Kopp adore s'acharner sur Mbappé sans qu'on ne sache trop pourquoi. Sûrement pour vouloir faire le gars différent, à l'époque où tout le monde adorait Kylian. Aujourd'hui, il est juste un des détracteurs de Mbappé parmi tant d'autres, sauf qu'il s'acharne vraiment sur l'attaquant français, notamment via des montages photos, après son match de Ligue des Champions complètement foiré cette semaine.

Est-c'que vous voyez un gars perturbé? pic.twitter.com/qeeUaIZWY4 — Booba (@booba) November 27, 2024

Sadek dans le viseur de Kopp

Mais Kylian Mbappé et Rohff ne sont pas les deux seules cibles du moment de Booba, qui a décidément l'air de beaucoup s'ennuyer à Miami, même s'il va apparemment sortir un remix electro de "DKR". En effet, le Duc s'en prend également à Sadek (ça faisait longtemps...), sans qu'on ne sache trop pourquoi, il décide de relancer les hostilités. Visiblement, il essaie même de le dénoncer à des associations qui luttent contre les "arnaques" pour son activité dans les crypto.

Forcément, Sadek ne s'est pas laissé faire, affirmant que c'était mieux de vendre des cryptos que de "baiser des meufs de 16 ans", ce qui n'a pas trop plu à Booba. Kopp a riposté en disant que le dossier était éteint et avait des années, mais il a quand même pondu un petit pavé, comme Rohff le fait de temps en temps par exemple, ce qui montré qu'il est touché.

Mieux que de baiser des gamines de 16 ans le reuf 🥱 https://t.co/odkhUrFDHH — sadek (@Sadekniuum) November 28, 2024

Le ton est rapidement monté entre les deux rappeurs, avec des attaques sur le poids et sur le vécu de Sadek d'un côté, et de l'autre des dossiers sur les prétendus liens de Booba avec la police, sur la fameuse "Patricia" qui est apparemment connue de beaucoup de mecs, sur le poney, sur Meudon-la-Forêt, bref, vous commencez à connaître toutes ces histoires sombres si vous suivez le rap game depuis plusieurs années.

C'est ton doss qui a 16 ans il est sans power 😂 Par contre toi t'es un shlague t'as essayé de mentir sur ton interpellation t'as aucun vécu t es un fresstyler victime du quai 54 t'es obèse avec un anneau gastrique parce que t es trop faible pour faire du sport on t'as fait fuir… — Booba (@booba) November 28, 2024

On ne sait pas comment tout ça va se terminer, mais ça nous étonnerait que Sadek se fasse attraper pour son activité dans les crypto qui a l'air assez légale (même si on ne vous conseille pas spécialement d'investir dans ces choses immatérielles).