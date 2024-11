Rohff vs Booba : Les hostilités montent d'un cran !

Cela ne se terminera donc jamais ! Depuis plusieurs mois, Booba et Rohff s’échangent des piques quotidiennes sur les réseaux sociaux. Ce clash, devenu emblématique dans le monde du rap français, semble être un véritable feuilleton sans fin.

Dernièrement, le DUC avait réagi avec ironie au dernier album de Rohff, intitulé "Fitna". De son côté, Rohff n’a pas manqué de multiplier les attaques contre son rival. Entre provocations et réponses cinglantes, les deux rappeurs trouvent chaque jour une raison d’alimenter ce duel. Et ce mercredi 27 novembre n’a pas fait exception.

Cette fois, Rohff, ancien membre de la Mafia K'1 Fry, s’en est pris à Spotify, les accusant de favoriser Booba dans leur promotion. Dans une story Instagram, il partage une capture d’écran et dénonce ce qu’il perçoit comme une "publicité déguisée" en faveur du rappeur de Boulogne.

"Spotify France, vous êtes des F*P, vous avez pris parti depuis trop longtemps, vous favorisez votre Diddy français refoulé en utilisant mon nom et mon image pour attirer mon public vers lui, je suis son garant? Son crédit ? Il a toujours besoin de Rohff en suggestion, mais jamais le contraire. Vous récupérez tout, vous n'annoncez pas mes sorties, mes nouveautés, vous me collez toujours chippendale écervelé comme si sa musique toute flinguée et dilaté était de mon genre bande de corrompus des ténèbres woke, vous ne méritez rien de Rohff".