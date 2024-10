Diddy : la hotline pour les victimes reçoit 12 000 appels en 24h

Au total, plus de 15 000 personnes auraient appelé pour se plaindre de violences sexuelles.

Diddy chaque jour un peu plus dans la sauce

Les affaires judiciaires concernant les rappeurs célèbres sont souvent très médiatisées. Mais le scandale qu'on est en train de vivre en ce moment autour de P.Diddy bat tous les records, on en aura plus parlé que de l'assassinat de Tupac ou de Biggie (auxquels Diddy pourrait d'ailleurs être directement lié...). En même temps, l'affaire est en train de prendre une tournure dramatique, et touche également de nombreuses autres stars, soit en tant que coupables présumés (comme Jay-Z, par exemple, qui doit commencer à avoir chaud), soit en tant que victimes, présumées ou non (Usher, Justin Bieber, Cassie, et bien d'autres encore). Mais l'affaire concerne visiblement beaucoup plus de monde que le show-business : des milliers d'appels ont été reçus sur la hotline visant à recueillir les témoignages de victimes d'abus de la part de Diddy.

Tony Buzbee, le baveux star

On ne peut évidemment pas parler de ce procès sans mentionner le nom de Tony Buzbee, un "avocat médiatique", comme Eric Dupond-Moretti a pu l'être en France : ces baveux qui choisissent systématiquement de s'impliquer dans les affaires les plus médiatiques afin de se faire connaître, avec une honnêteté et une morale parfois douteuses. Cependant, si on a recours à eux dans ce genre d'affaire, c'est souvent parce qu'ils sont efficaces. Quoiqu'il en soit, l'avocat a annoncé à la presse qu'il allait représenter de nombreuses prétendues victimes d'abus sexuels de la part de Diddy, en avançant le chiffre de 120 plaintes il y a plus d'une semaine.

Un chiffre qui a depuis énormément évolué : lors d'une interview le 2 octobre pour Law & Crime, Tony Buzbee, encore lui, a déclaré qu'il avait mis en place une "hotline", pour que les victimes puissent le joindre rapidement. Ensuite, il vérifie avec son équipe si les dires des victimes ont l'air crédibles ou non, et il décide, ou non, de les représenter. L'avocat a déclaré lors de son interview que la hotline avait reçu... 12 000 appels en 24h !

Quand j'ai fait l'annonce que j'allais bien poursuivre cette affaire, les vannes se sont ouvertes d'un coup. Pendant une période de dix jours, nous avons eu 3 200 appels, et depuis la conférence de presse faite hier, on a reçu 12 000 appels en 24 heures. Notre travail herculéen est de vérifier chacun de ces appels et d'identifier qui sont les victimes, et ceux qui sont seulement témoins, et collecter des preuves.

On rappel que pour le moment, Diddy a été poursuivi à 12 reprises lors des 12 derniers mois, et que ça s'est rarement bien fini pour lui. Il a même récemment été condamné à verser 100 millions de dollars à l'une de ses victimes. On peut dire que plus les jours passent, moins ça sent bon pour le boss de Bad Boy Records...