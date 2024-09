Diddy : La justification lunaire de son avocat sur les milliers de bouteilles d'huiles pour bébé.

Une déclaration qui ne va pas arranger le cas du rappeur...

L'Avocat de Diddy revient sur l'affaire des huiles pour bébé

Une explication qui n'a pas convaincu les autorités. Diddy est actuellement dans la tourmente, et ce n'est pas prêt de se terminer. Le rappeur a été arrêté le 16 septembre dernier pour agressions et trafics sexuels, manipulation et abus de pouvoir et chaque jour de nouvelles infos aggravent son cas. Cette fois-ci c'est son avocat qui fait parler de lui. Ce dernier est revenu sur l'affaire des achats de milliers huiles pour bébé dans la demeure du rappeur.

Marc Argnifilo explique alors dans une interview que son client achète toujours en grande quantité dans l'enseigne de Grande distribution américaine Costco. Ce type d'achat est courant aux Etats-Unis et comme par hasard, un magasin Costco est à proximité de sa maison :

"Il y a un Costco en bas de la rue, les Américains achètent en gros comme nous le savons", déclare l'avocat de Diddy

Ce dernier est revenu également sur les accusations envers son client concernant l'usage des ces huiles liées aux activités illégales du rappeur. L'avocat ajoute que ce sont des rumeurs infondées et que Diddy est victime d'une campagne de diffamation.

🚨 L’avocat de DIDDY a expliqué pourquoi le rappeur avait 1000 bouteilles d’huiles pour bébé chez lui !



"Il habite à côté d’un supermarché, il achète en gros à chaque fois !" pic.twitter.com/16NBkuM7dP — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) September 25, 2024

Pour rappel, Diddy a été arrêté le 16 septembre dernier dans un hôtel à New-York pour racket et trafic sexuel. L'artiste a plaidé non coupable à toutes les accusations.