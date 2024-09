Diddy risque la prison à vie

En plus de ça, il est enfermé dans la pire taule des States.

All Eyez On Diddy

Ce n'est un secret pour personne, si vous suivez les actualités : Diddy a été arrêté et mis en examen pour de multiples charges qui pèsent contre lui, parmi lesquelles on retrouve des accusations d'agressions sexuelles, de racket, voire même de trafic d'êtres humains. Une histoire bien sombre qui traîne depuis presque un an, date à laquelle les premières accusations pour agression sexuelle ont eu lieu. Désormais, le chef du label Bad Boy va devoir faire face à la justice et répondre de ses actes, dans ce qui s'annonce comme le procès le plus scruté de l'histoire du rap (égalité avec l'affaire YSL). Et visiblement, c'est très mal embarqué pour l'homme d'affaires.

Prison à vie pour P.Diddy ?

En effet, le procureur général de l'état de New-York, qui avait ordonné l'arrestation du mogul, a fait des déclarations à la presse concernant l'affaire et il a notamment expliqué de Diddy risquait la prison à vie s'il était reconnu coupable de trafic sexuel, de racket et de transport d'êtres humains dans le but d'en faire des prostitué(e)s (on ne sait pas si les victimes sont toutes des femmes ou s'il y a aussi des hommes). En vérité, chacune des charges pourrait le faire condamner à la prison à vie, mis à part celle concernant la prostitution, pour laquelle il risque au maximum 10 ans.

En attendant la tenue du procès, Diddy est actuellement emprisonné au centre de détention métropolitain de Brooklyn, à New-York. Une prison dans laquelle d'autres célèbres criminels du game ont déjà séjourné, comme R.Kelly ou encore Fetty Wap. Un pénitencier décrit comme particulièrement difficile et inhospitalier, voire "barbare", dans les médias américains. Si le patron de Bad Boy est enfermé, c'est parce que le juge estime qu'il pourrait profiter de sa liberté pour soudoyer les témoins avant le début du procès.

Selon plusieurs sources, parmi lesquelles on trouve aussi son avocat, Diddy aurait refusé la libération sous caution pour faire appel devant le juge, auquel il sera présenté dans l'après-midi. On vous tient au courant de la suite de l'affaire !