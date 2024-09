50 Cent démonte P.Diddy au sujet du lubrifiant trouvé chez lui

Plus de 1000 bouteilles de lubrifiants ont été saisies par les autorités chez Diddy.

P.Diddy enfin à l'ombre

Ces dernières années dans le rap, on aura été pas mal attristés par les annonces de rappeurs qui rentrent en prison. Souvent, c'est mérité, mais ça n'empêche pas d'être touché par cette jeunesse qui part en vrille alors qu'elle est talentueuse et que d'autres chemins sont possibles. Par contre, l'annonce de l'arrestation de Diddy lors de la journée d'hier, ça, ça fait plaisir ! On peut même dire qu'on attendait ça depuis longtemps, depuis la mort de Tupac plus ou moins. Si Diddy a été mis aux arrêts, c'est parce qu'il est soupçonné d'agressions sexuelles, de racket et de trafic d'être humains. Et évidemment, comme souvent dans ce cas là, 50 Cent en a profité pour le troller un maximum.

Les lubrifiants : du pain béni pour 50 Cent

On le sait, 50 Cent adore troller, se moquer et provoquer. Mais ce qu'il aime par dessus tout, c'est attaquer Diddy sans relâche avec des blagues un peu graveleuses, mais tellement drôles. Cette fois, l'occasion s'y prête à merveille puisque pas mal de news insolites sont sorties autour de l'arrestation du boss de Bad Boy Records : plus de 1000 bouteilles de lubrifiant ont été saisies chez lui pendant les perquisitions. On vous laisse deviner à quoi ça pouvait bien servir...

Here I am keeping good company with @DrewBarrymoreTV and I don’t have 1,000 bottles of lube at the house • https://t.co/jnbpt4Vpb3 pic.twitter.com/JEo2zqRe4Q — 50cent (@50cent) September 17, 2024

50 Cent ne pouvait tout simplement pas manquer cette occasion de se moquer de Diddy, qu'il déteste depuis plus de 20 ans. Une moquerie assez gentille et soft, comparé à ce que Fifty peut sortir d'habitude. Le rappeur a simplement posté une photo de lui à côté de l'actrice Drew Barrymore, avec en légende dans son tweet : "Et voilà où j'en suis, en bonne compagnie avec Drew Barrymore mais je n'ai pas 1000 bouteilles de lubrifiant à la maison...".

On vous l'avait dit, c'est souvent un peu douteux l'humour de Fifty, mais qu'est-ce qu'il nous fait rire !