50 Cent raconte la première fois qu'il a rencontré Eminem

Les deux légendes du rap US des années 2000, Eminem et 50 cent.

Le rappeur ne savait plus quoi penser du phénomène en face de lui.

Difficile de nommer deux artistes qui auront plus marqué la musique des années 2000 que 50 Cent et Eminem. Deux énormes vendeurs, qui auront réussi à faire des tubes internationaux sans renier leur identité artistique, l'un en mode gangster de New-York et l'autre en génie complètement fou et incontrôlable. Deux rappeurs qui ont forgé de solides liens d'amitié, le Slim Shady doit d'ailleurs le début de sa carrière à 50 Cent, ainsi qu'à Dr. Dre, le producteur incontournable de cette période. Lors d'une interview, Fifty est revenu sur sa première rencontre avec Em', qui l'a laissé plutôt dubitatif.

50 Cent était en effet invité sur le podcast "Million Dollaz Worth Of Game", où il a abordé un peu tous les sujets, notamment ses différents business, le fait qu'il n'a jamais eu de manager, ou encore le clash avec Rick Ross. Mais le moment le plus drôle de l'émission est celui où il raconte sa première rencontre face à face avec Eminem, qu'il qualifie d’irréelle :

C'était carrément sauvage, j'ai eu cette impression. Vous vous rappelez l'émission qu'il y avait sur MTV, Punk'd ? Je croyais qu'ils avaient des caméras et que d'un coup ils allaient sortir de nulle part en me disant "Tu as été punk'd".

Le rappeur new-yorkais a donc cru à un prank, tellement l'attitude d'Eminem semblait en décalage par rapport à ce que 50 Cent avait l'habitude de voir dans le rap game. Il explique d'ailleurs qu'il portait un gilet pare-balles à l'époque, ce qui a bien surpris le Slim Shady lorsqu'il a essayé de lui faire une accolade. Il déclare également que son avocat l'a amené auprès d'Eminem, et que quand ils se sont checkés, Em' a directement senti la veste bulletproof. Il était alors surexcité, en mode "c'est sûr qu'on va tout péter avec ça", ce qui a mis Fifty un peu mal à l'aise : s'il portait tout ça, c'était pour sa sécurité.

Le new-yorkais raconte qu'il était tellement surpris par la réaction d'Eminem, qui avait l'air un peu trop fan de lui, qu'il a failli ne jamais le rappeler. Heureusement qu'il a changé d'avis !